В США из больницы выписали девочку, родившуюся с самым маленьким весом в мире

"Согласно реестру, который ведет Университет Айовы, Сэйби [так ее называли врачи, настоящее имя по просьбе родителей больница не называет] - самый крошечный ребенок из тех, кому когда-либо удавалось выжить. При рождении она весила не больше пакетика сока для детей", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте медицинского учреждения.

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Девочка, при рождении весившая всего 245 г, выписана из больницы Sharp Mary Birch Hospital в Сан-Диего.

Сэйби родилась в декабре на три месяца раньше срока. Врачам пришлось провести кесарево сечение, когда на 23-й неделе выяснилось, что ребенок перестал расти.

За пять месяцев, проведенных в отделении интенсивной терапии, где врачи пытались сохранить Сэйби жизнь, девочка набрала около 2 кг, в середине мая была выписана и впервые в жизни оказалась дома. "Она была маленькой, хрупкой и могла поместиться на ладонях сотрудников больницы", - отметили в Sharp Mary Birch Hospital.

Согласно реестру Университета Айова, предыдущий рекорд принадлежал девочки из Германии - она родилась в 2015 году при весе 252 г. Самый маленький мальчик появился на свет в Японии - он весил 258 г. Всего же университету удалось зафиксировать 27 случаев когда детям, родившимся с весом меньше 300 г, удавалось выжить.