Вологодские депутаты приняли закон о выплате пособий семьям, воспитывающим детей-сирот

ТАСС, 30 мая. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области на очередной сессии в четверг приняли закон, согласно которому в регионе будут выплачиваться ежегодные денежные пособия семьям, воспитывающим детей-сирот. Размер выплаты составит 3 тыс. рублей на ребенка, ее можно использовать для приобретения одежды, обуви и школьных принадлежностей.

"Решение принимается", - объявил спикер собрания Андрей Луценко. Согласно данным табло электронной системы голосования, закон поддержал 31 депутат из 32 присутствующих.

Инициатива о принятии закона была внесена в региональный парламент по инициативе губернатора Олега Кувшинникова.

"Размер ежегодной денежной выплаты - 3 тыс. рублей. Подготовка детей к новому учебному году ежегодно требует дополнительных материальных затрат, в том числе на приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей. Предусмотренная выплата является одним из мероприятий, реализация которого позволит предоставить дополнительную материальную поддержку замещающим семьям при подготовке ребенка к обучению, а также увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Как сообщил журналистам заместитель главы региона, полномочный представитель губернатора и правительства области в Законодательном собрании Эдуард Зайнак, денежные выплаты начнут предоставлять в текущем году.

В Вологодской области проживают почти 4,4 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них почти 3,8 тыс. детей воспитываются в приемных семьях. Принятие закона о введении нового вида социальной поддержки потребует выделения из областного бюджета почти 10 млн рублей.