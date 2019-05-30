Мэрия Екатеринбурга завершила сбор предложений по месту для возведения храма

"Сбор завершен, но о подведении итогов говорить пока рано. По данным нашего отдела по работе с обращениями граждан, только сегодня (30 мая) поступило почти 2 тыс. обращений. Еще не все они зарегистрированы, поэтому пока непонятно, сколько из них касаются места размещения, а сколько не касаются. Пока они не будут зарегистрированы, мы не можем озвучить конечную цифру по количеству предложений по местам размещения и окончательный список", - сказал собеседник агентства, не уточнив, сколько потребуется времени на регистрацию.

По данным мэрии, по состоянию на 29 мая поступило 8851 обращение горожан с предложениями о возможных площадках для строительства собора, было предложено 53 площадки.