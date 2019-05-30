Мэрия Екатеринбурга завершила сбор предложений по месту для возведения храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга завершили объявленный 20 мая сбор предложений по вариантам площадок для строительства собора Святой Екатерины, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации города.
"Сбор завершен, но о подведении итогов говорить пока рано. По данным нашего отдела по работе с обращениями граждан, только сегодня (30 мая) поступило почти 2 тыс. обращений. Еще не все они зарегистрированы, поэтому пока непонятно, сколько из них касаются места размещения, а сколько не касаются. Пока они не будут зарегистрированы, мы не можем озвучить конечную цифру по количеству предложений по местам размещения и окончательный список", - сказал собеседник агентства, не уточнив, сколько потребуется времени на регистрацию.
По данным мэрии, по состоянию на 29 мая поступило 8851 обращение горожан с предложениями о возможных площадках для строительства собора, было предложено 53 площадки.
Большое количество предложенных площадок, по мнению представителей Екатеринбургской епархии, свидетельствует о недостатке храмов в городе. Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова, в Екатеринбурге насчитывается 61 храм традиционной архитектуры и 30 приходов, которые расположены в приспособленных помещениях. "В год храмы Екатеринбурга [кроме богослужений] посещают минимум 2 млн 226 тыс. 500 человек (население Екатеринбурга составляет около 1,5 млн человек - прим. ТАСС)", - написала Тамбова.
В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. В июне депутаты гордумы должны решить, проводить опрос или референдум.