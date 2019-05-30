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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Мэрия Екатеринбурга завершила сбор предложений по месту для возведения храма

По состоянию на 29 мая горожане предложили 53 площадки, окончательный список пока не сформирован
Вид на город со смотровой площадки Храма-на-Крови Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Вид на город со смотровой площадки Храма-на-Крови
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга завершили объявленный 20 мая сбор предложений по вариантам площадок для строительства собора Святой Екатерины, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации города.

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"Сбор завершен, но о подведении итогов говорить пока рано. По данным нашего отдела по работе с обращениями граждан, только сегодня (30 мая) поступило почти 2 тыс. обращений. Еще не все они зарегистрированы, поэтому пока непонятно, сколько из них касаются места размещения, а сколько не касаются. Пока они не будут зарегистрированы, мы не можем озвучить конечную цифру по количеству предложений по местам размещения и окончательный список", - сказал собеседник агентства, не уточнив, сколько потребуется времени на регистрацию.

По данным мэрии, по состоянию на 29 мая поступило 8851 обращение горожан с предложениями о возможных площадках для строительства собора, было предложено 53 площадки.

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Большое количество предложенных площадок, по мнению представителей Екатеринбургской епархии, свидетельствует о недостатке храмов в городе. Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова, в Екатеринбурге насчитывается 61 храм традиционной архитектуры и 30 приходов, которые расположены в приспособленных помещениях. "В год храмы Екатеринбурга [кроме богослужений] посещают минимум 2 млн 226 тыс. 500 человек (население Екатеринбурга составляет около 1,5 млн человек - прим. ТАСС)", - написала Тамбова.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. В июне депутаты гордумы должны решить, проводить опрос или референдум.

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РоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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