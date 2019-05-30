В Вологодской области принят закон о компенсации расходов на обучение студентам-медикам

ТАСС, 30 мая. Депутаты законодательного собрания Вологодской области приняли закон, по которому студенты-ординаторы медицинских вузов будут получать по 150 тыс. рублей в качестве компенсации расходов на обучение. Соответствующий документ парламентарии утвердили на очередной сессии.

По оценке властей, благодаря принятому закону в 2021 году удастся привлечь на работу в учреждения здравоохранения Вологодской области порядка 50 врачей. А в последующие годы, по прогнозам властей, регион будет ежегодно получать по 100 врачей, что позволит "значительно улучшить кадровую ситуацию в отрасли здравоохранения".

"Решение принимается", - объявил спикер собрания Андрей Луценко. Согласно данным табло электронной системы голосования, 32 парламентария поддержали закон единогласно.

Как следует из текста пояснительной записки к закону, власти будут компенсировать расходы на оплату обучения тем гражданам, которые получают медицинские специальности по программам ординатуры за счет собственных средств. "Компенсацию предлагается предоставлять на основании договора в размере фактически понесенных расходов на оплату обучения, но не более 150 тыс. рублей за один год обучения", - отмечается в пояснительной записке.

Принятый закон "О компенсации гражданам расходов на оплату обучения по программам ординатуры" потребует дополнительных расходов регионального бюджета.

"В 2019 году планируется предоставить компенсацию расходов на оплату обучения по программам ординатуры 50 гражданам. Для предоставления указанной компенсации необходимо выделение в 2019 году из областного бюджета 7,5 млн рублей", - отмечается в тексте финансово-экономического обоснования закона.