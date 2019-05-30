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Власти России проработают вопрос о продлении электронной визы в Приморье до 14 дней

Сейчас электронная виза для посещения региона доступна для граждан 18 государств сроком на 8 дней

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов поручил ведомствам проработать вопрос о продлении срока действия электронной визы в Приморский край с 8 до 14 дней. Об этом он сообщил на совещании по реализации национальных проектов.

"Основной вопрос, чтобы увеличился срок пребывания по упрощенному въезду [в Приморский край] с 8 до 14 дней. Это мы в работу возьмем. Это вопрос правильный, если мы хотим привлекать сюда туристов и получать дополнительные доходы от экспорта услуг", - сказал первый вице-премьер. Он отметил, что дал соответствующие поручения по проработке вопроса МВД и Минэкономразвития.

В ходе совещания представитель приморской туристической отрасли поставила вопрос об увеличении срока пребывания иностранцев по электронной визе с 8 до 14 дней в рамках свободного порта Владивосток.

Сейчас электронная виза для посещения Приморского края доступна для граждан 18 государств сроком на 8 дней. Представитель турбизнеса также предложила рассмотреть возможность расширения списка стран, жителям которых будет доступен упрощенный режим, а также введения обязательного страхового полиса для иностранцев при въезде в Россию.

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РоссияПриморский край
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