Минздрав: электронные сигареты должны регулироваться законом наравне с табаком

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Использование электронных сигарет в России должно регулироваться теми же законами, что и любая табакосодержащая продукция, сообщил в четверг заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"В [антитабачной] концепции внимание уделяется не только обычным формам потребления табака, как курение. Внушительное внимание уделяется электронным сигаретам, распространенность которых увеличивается. <...> Поэтому, министерство здравоохранения исходит из того, что данные изделия должны регулироваться так же, как регулируются другие табачные изделия. Мы полагаем, что эти изделия должны регулироваться в рамках антитабачного законодательства, [на них должны] распространяться те же принципы и ограничения", - сказал Салагай на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая.

По данным Минздрава РФ, ежегодно от болезней, связанных с курением, погибают до 300 тыс. человек. Для борьбы с проблемой министерство подготовило новый проект концепции осуществления государственной антитабачной политики, согласно которой уровень потребления табака планируется снизить до 5% в ближайшие 30 лет. После этого рассматривается возможность поэтапного выведения его из легального оборота. Доработанную концепцию Минздрав планирует внести в правительство до 1 сентября 2019 года.

31 мая отмечается Всемирный день без табака, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. День создан для информирования общественности об опасностях употребления табака и пассивного курения, а также о недобросовестных методах работы табачных компаний и необходимости борьбы с нелегальной торговлей сигаретами.