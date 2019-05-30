Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев и всех, кто отмечает День спасения и освобождения. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Эта священная для еврейского народа дата объединяет своей благородной миссией многочисленных последователей иудаизма как в нашей стране, так и за ее пределами, служит сбережению памяти о беспримерном подвиге солдат и офицеров Красной армии и армий государств-союзников по антигитлеровской коалиции, победивших нацизм, спасших еврейский и другие народы от угрозы уничтожения", - говорится в сообщении.

Путин выразил уверенность, что широкое празднование Дня спасения и освобождения укрепляет связь времен и поколений, обогащает традиции иудаизма, а также содействует патриотическому воспитанию молодежи. "И конечно, в этот праздничный день самые теплые поздравления и пожелания обращены к ветеранам Великой Отечественной войны", - добавил он.

Иудейские общины более чем в 20 странах мира 30 и 31 мая отмечают День спасения и освобождения (Йом Шихрур ве-Ацала), посвященный победе над фашизмом. В России праздничные акции и молитвы пройдут более чем в 40 синагогах и общинных центрах Москвы и других городов.

День спасения и освобождения

"Иудейский день победы" приходится на 26 число месяца ияра по иудейскому лунно-солнечному календарю. В 1945 году на этот день пришлось 9 мая - день подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии, завершившего Вторую мировую войну.

В 2013 году президент благотворительного фонда "СТМЭГИ" Герман Захарьяев впервые выступил с инициативой отмечать День спасения и освобождения наряду с Пуримом, Ханукой и Песахом. Декларацию о важности 26 ияра выпустила крупнейшая религиозная организация евреев Европы - Конференция европейских раввинов. Для праздника был составлен особый перечень молитв.

В Израиле постановлением Кнессета от 7 мая 2018 года день 26 ияра был внесен в реестр праздничных дат. В соответствии с ним в праздник проводится торжественная церемония у Стены Плача в Иерусалиме.