Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России

"Такого рекорда еще никогда не было в Книге рекордов России. Наш эксперт приехал, измерил и зафиксировал рекорд", - сообщил он. По его словам, длина размаха ног в поперечном шпагате составила 225 сантиментов.

"Любая желающая россиянка может побить этот рекорд, сесть на шпагат, если расстояние будет больше длины размаха ног в поперечном шпагате, чем у Анастасии Волочковой, то она побьет его", - отметил он.

Сама же рекордсменка у себя на странице в Instagram написала, что она "шла и билась за обладание балетным телом долгие годы учебы". "Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25", - написала Волочкова.

Анастасия Волочкова - заслуженная артистка России (2002). С 1994 по 1998 была солисткой балетной труппы Мариинского театра, с 1998 по 2004 - Большого театра России.