Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Поперечный шпагат заслуженной артистки России Анастасии Волочковой внесен в Книгу рекордов России. Длина размаха ног балерины составила 225 сантиметров, сообщил в четверг ТАСС главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
"Такого рекорда еще никогда не было в Книге рекордов России. Наш эксперт приехал, измерил и зафиксировал рекорд", - сообщил он. По его словам, длина размаха ног в поперечном шпагате составила 225 сантиментов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25!!! Я шла и билась за обладание балетным телом долгие годы учёбы. И кто бы не хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся. Сегодня у меня в гостях были конкурсантки на звание Мисс Русского Радио. Они увидели тот пот и ту силу, которую я вырабатываю в зале. Легкость исполнения любого упражнения не дается просто так. Это труд. Злыми языками чесать хейтерам намного легче, зло оно проще дается. А вы исправьтесь и начните жить Красиво. Айда за мной в спортивный зал. Погоняем резиночкой? Тогда и на злобу, и ненависть времени не будет. Пример - самодостаточные женщины, кто живет без оглядки на осуждения. Состоятельным людям не до зла. Поэтому я без устали буду радовать вас своими занятиями и шпагатами. И помните, он уже занесен в Книгу Рекордов России. И первым с этим достижением меня поздравил Леонид Закошанский!!! @leonidzakoshanskiy А с девочками мы так душевно пообщались! Спасибо, дорогие, приду поддержать вас на конкурсе 4 го июня. Вы замечательные! Пролистните.. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #русскоерадио
"Любая желающая россиянка может побить этот рекорд, сесть на шпагат, если расстояние будет больше длины размаха ног в поперечном шпагате, чем у Анастасии Волочковой, то она побьет его", - отметил он.
Сама же рекордсменка у себя на странице в Instagram написала, что она "шла и билась за обладание балетным телом долгие годы учебы". "Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25", - написала Волочкова.
Анастасия Волочкова - заслуженная артистка России (2002). С 1994 по 1998 была солисткой балетной труппы Мариинского театра, с 1998 по 2004 - Большого театра России.