Пострадавшим при ЧП с батутом в Улан-Удэ детям выплатят компенсации на лечение

УЛАН-УДЭ, 30 мая. /ТАСС/. Детям, пострадавшим при падении с батута в Улан-Удэ, будет выплачена компенсация на необходимое лечение, сообщил в четверг журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Всем пострадавшим детям будет выплачена компенсация в зависимости от того, какое лечение необходимо", - сказал он. Цыденов добавил, что дети пострадали из-за неправильной эксплуатации батута.

"В связи с этим происшествием и в связи с тем, что наступает летний сезон, дал поручение проверить на безопасность все парки отдыха, все аттракционы по всей республике, а также проверить систему оповещения в случае резкого ухудшения погоды", - сказал глава региона.

Он пообещал, что семьям пострадавших будет оказана вся необходимую помощь, "чтобы максимально быстро вылечить детей, пройти реабилитацию".

ЧП в Улан-Удэ произошло сегодня днем рядом с Домом торговли в Октябрьском районе города. Резкий порыв ветра поднял батут, когда на нем играли дети. Пять несовершеннолетних в возрасте от трех до семи лет пострадали, они, как пояснили в Минздраве Бурятии, упали с высоты третьего этажа. Четверо из пострадавших в тяжелом состоянии находятся в реанимации, в состоянии медикаментозного сна, один - в отделении травматологии в состоянии средней тяжести, возбуждено уголовное дело.

Сейчас в Улан-Удэ теплая погода с температурой воздуха около 20 градусов, осадков нет, ветер днем - до 10-12 м/с.