ТАСС представил на фестивале "Интермузей" виртуальные экскурсии по театрам

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС, которое является официальным информационным партнером Года театра, представило на фестивале "Интермузей" в московском Манеже виртуальные экскурсии по Александринскому театру и Академическому театру драмы им. Волкова.

"Интермузей-2019" открылся в четверг и продлится до 2 июня включительно. ТАСС впервые участвует в фестивале и представляет на своем стенде проекты, демонстрирующие применение новых форматов подачи информации.

Например, гости фестиваля могут познакомиться с проектом "Один день из жизни театра". Благодаря виртуальным экскурсиям они получат уникальную возможность познакомиться с историей и увидеть в формате "утро", "день", "вечер" один день из жизни крупнейших и самых известных российских театров - легендарной Александринки и Академического театра драмы им. Волкова. Позднее к проекту присоединятся и другие театры.

Также ТАСС на своем стенде представляет музейные VR-проекты. Один из них - виртуальная экскурсия по выставке Ильи и Эмилии Кабаковых "В будущее возьмут не всех", с успехом прошедшей в Новой Третьяковке. "Люди, которых возьмут в будущее" - первый проект ТАСС, созданный в формате видео 360 градусов. Его премьера состоялась в феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Виртуальный тур позволяет увидеть всю ретроспективу выставки и ее отдельные эпизоды. В их числе - первая тотальная инсталляция Кабакова "Человек, который улетел в космос из своей комнаты", произведение "Лабиринт" и, конечно, работа "В будущее возьмут не всех", давшая название выставке. Центральной частью спецпроекта стала видеоэкскурсия генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой.

Еще один проект ТАСС был открыт на сайте агентства 8 мая этого года и приурочен к 95-летию Булата Окуджавы. Благодаря проекту можно совершить виртуальную экскурсию по двум музеям, связанным с именем поэта: по культурному центру "Дом Булата" в Плотниковском переулке на Арбате и по даче в писательском поселке Переделкино. Основа проекта - пять интерактивных панорам, снятых в формате видео 360 градусов.

"Интермузей-2019"

Тема фестиваля в этом году - "Диалог профессионалов". Традиционно в "Интермузее" участвуют регионы-партнеры. В этом году это Москва, Московская область и Республика Коми. На объединенном стенде Москвы будет представлено 40 федеральных, городских и частных музеев столицы.

Основу экспозиции составят презентации передовых музейных проектов федеральных музеев, среди которых музейные комплексы в Калининграде, Севастополе, Владивостоке и Кемерове, а также Музей военной формы одежды Российского военно-исторического общества, Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области, музейный квартал в Феодосии, Музей Рерихов на ВДНХ, передвижной выставочный проект "Сокровища музеев России" и другие.

О фестивале

Ежегодный фестиваль "Интермузей" проводится с 1999 года. Авторами идеи стали главный редактор журнала "Мир музея" Юрий Пищулин и деятель культуры Татьяна Кибальчич. Первый фестиваль проходил под девизом "Музеи - третьему тысячелетию" и собрал 178 организаций в "Экспоцентре". За эти годы "Интермузей" проходил на ВВЦ (ВДНХ), в Центральном доме художника, в "Манеже", а в 2002 году - в Санкт-Петербурге.

В 2018 году фестиваль проходил на ВДНХ 31 мая - 3 июня, его посетили почти 48 тыс. человек. В 2019 году "Интермузей" вновь вернулся в "Манеж".

Генеральным медиапартнером "Интермузея" выступает информационное агентство ТАСС.