Пензенские власти заявили, что сумели договориться с недовольными зарплатой врачами

ПЕНЗА, 30 мая. /ТАСС/. Министерству здравоохранения Пензенской области удалось договориться с коллективом станции скорой помощи, где фельдшеры пожаловались на низкие зарплаты, о стабилизации ситуации в учреждении. Часть обозначенных медиками вопросов сняты в рамках переговоров, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства по итогам встречи врио министра здравоохранения региона Оксаны Чижовой и представителей коллектива станции 29 мая.

Сотрудники скорой помощи в Пензе 27 мая выразили недовольство низкими зарплатами и недоукомплектованностью бригад. В обращении сотрудников, направленном губернатору, главврачу станции скорой помощи и в Минздрав региона, говорится, что средний медперсонал получает в месяц 16-17 тыс. рублей, из-за чего сотрудники вынуждены работать на полторы-две ставки.

"Ряд текущих вопросов сняты в рамках переговоров, по итогам которых достигнуты конструктивные договоренности о двустороннем взаимодействии и стабилизации ситуации. В частности, принято решение об организации работы в двух направлениях: экономический блок, связанный с формированием заработной платы, технический блок, связанный с функционированием автопарка станции. Принято решение о создании согласительной комиссии с Профсоюзом работников здравоохранения России и проведении еженедельных заседаний рабочей группы на уровне Министерства здравоохранения Пензенской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что представители коллектива удовлетворены результатами переговоров и готовы к диалогу. "Большая часть вопросов, обозначенных в обращении сотрудников скорой помощи, уже находятся в стадии решения - или решены, или внесены в дорожную карту в течение последнего месяца и ранее. Например, в дорожную карту ранее был включен вопрос увеличения количества бригад. Мы знаем о проблемах, меры для их решения предпринимаются", - прокомментировала ТАСС пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

По данным областного правительства, станция скорой помощи продолжает работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что для регулирования ситуации на станции скорой помощи создана рабочая группа, в состав которой входят представители медицинской общественности, Минздрава и правительства Пензенской области, а также трудового коллектива станции скорой помощи. По данным областного Минздрава, средняя зарплата фельдшеров и медсестер скорой помощи в Пензе с начала года составила 29,4 тыс. рублей, что почти вдвое выше, чем указано в обращении губернатору. Зарплата врачей превышает 50 тыс. рублей.