Минздрав разработал методику подсчета потребления алкоголя населением

"Продажи [алкоголя] не всегда тождественны потреблению, и в этом смысле разработать адекватную методику подсчета потребления алкоголя - нетривиальная задача. Для того, чтобы эту задачу решить, была собрана рабочая группа, в составе центрального звена и организаций здравоохранения, сотрудников Высшей школы экономики, сотрудников РАНХиГС, которые вместе такого рода методику подготовили. Сейчас она проходит согласование, речь не идет о том, что она [уже] утверждена. Это методика, которая сегодня обсуждается с Росстатом", - сказал он.

В большинстве случаев оценки нелегального потребления алкоголя носят косвенный характер. Например, оценка может базироваться на показателе болезней, в наибольшей степени ассоциируемых с употреблением алкоголя, пояснил Салагай. "Существует определенная зависимость целого ряда других показателей с употреблением алкоголя. Все эти показатели определенным образом в рамках методики интегрируются и позволяют оценить тот уровень потребления, который существует", - добавил замминистра.

Салагай отметил, что "к вопросу потребления алкоголя нужно относиться очень внимательно". "Применительно к алкоголю сложно говорить о таких категориях, как пьющий или непьющий. Потому что важно количество потребляемого алкоголя и важна форма потребления, поскольку наиболее опасными являются так называемое рискованное употребление и именно оно ассоциировано в наибольшей степени со смертностью и заболеваемостью", - сказал Салагай, комментируя данные опроса.

По результатам опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС, доля россиян, сообщивших о том, что они не употребляют алкогольные напитки, сократилась за год на 7 п.п. и составила 33%. Порядка 67% россиян сообщили, что выпивают время от времен. Больше четверти респондентов (27%) рассказали, что потребляют алкоголь реже раза в месяц. Опрос проводился 28 мая среди 1600 респондентов старше 18 лет путем телефонного интервью на территории России.