Госдума приняла закон о лишении свободы на срок до 15 лет за "пьяные ДТП" с жертвами

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении проект закона об ужесточении уголовного наказания за совершение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которых пострадали или погибли люди.
Депутаты внесли поправки в части 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Законом в случае причинения тяжкого вреда здоровью ответственность для виновников ДТП увеличивается с 4 лет до 3-7 лет лишения свободы, при гибели человека - с 2-7 лет до 5-12 лет, в случае смерти двух или более лиц - с 4-9 лет до 8-15 лет лишения свободы.
Одновременно поправками в статью 263 УК РФ ужесточаются санкций за совершение аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском, внутреннем водном транспорте и в метрополитене.
Фактически, как пояснил один из авторов, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, новыми нормами ответственность за "пьяные ДТП" приравнивается к наказанию за умышленное убийство.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что "ежегодно более четырех тысяч человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20 тысяч человек становятся инвалидами".
По его словам, если человек сел за руль в состоянии опьянения, "значит, имел умысел", поэтому "справедливо, если ответственность за такое преступление будет приравнена к умышленному убийству".
Володин уверен, что принятие законопроекта позволит снизить количество "пьяных ДТП".
Он напомнил, что авторами концепции выступили представители всех парламентских фракций.