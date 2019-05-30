Госдума ввела штрафы за распространение в РФ иностранных печатных изданий без разрешения

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) о введении ответственности за распространение в России иностранных периодических печатных изданий без разрешения.

В статью 13.21 КоАП "Нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации" были внесены изменения о введении административного наказания "за изготовление или распространение продукции СМИ, в запись о регистрации которого не внесены необходимые изменения, либо распространение продукции зарубежного периодического печатного издания без разрешения на территории РФ". Ответственность за это предусматривается в виде штрафа для граждан в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2 тыс. до 3 тыс. рублей и для юридических лиц - от 12 тыс. до 30 тыс. рублей. Во всех случаях одновременно действует положение о "конфискации предмета административного правонарушения".

С 1 января 2018 года вступили в силу поправки в закон "О средствах массовой информации", в соответствии с которыми взамен перерегистрации СМИ была введена процедура внесения изменений в запись о регистрации. Одновременно были установлены дополнительные требования для получения разрешения на распространение продукции зарубежного периодического печатного издания на территории РФ (выдается Роскомнадзором), говорится в сопроводительных документах.