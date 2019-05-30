Украинский закон о среднем образовании урежет обучение на русском языке в школах

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о полном общем среднем образовании. За проект данного документа в четверг проголосовали 229 депутатов при 226 необходимых.

"Законопроект предусматривает новации для учеников, учителей, родителей и образовательных управленцев", - сообщила министр образования Лилия Гриневич.

Согласно проекту закона, язык получения среднего образования - государственный. Вместе с тем предусмотрены варианты для коренных народов и национальных меньшинств. По словам Гриневич, "представители коренных народов Украины, которые не проживают в речевой среде родного языка и не имеют государства, которые бы защищало их язык (в первую очередь речь о крымских татарах), будут обучаться с первого по одиннадцатый (двенадцатый) класс на языке коренного народа - наряду с основательным изучением украинского языка".

Еще одна модель предусмотрена для школ национальных меньшинств, говорящих на языках ЕС. В зависимости от языковой группы и речевой среды использование этой модели может быть разным, но основы такие: на родном языке, наряду с изучением государственного, учащиеся будут обучаться в начальной школе; в пятом классе не менее 20% годового объема учебного времени должно занимать преподавание на украинском с постепенным увеличением к девятому классу до 40%; в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно занимать преподавание на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одному из языков, родственных украинскому, а также проживающих преимущественно в речевой среде родного языка. Это в первую очередь касается русского языка. В рамках этой модели в начальной школе преподавание будет вестись на языке меньшинства наряду с изучением украинского, а с пятого класса не менее 80% учебного времени будет отдано преподаванию государственном языке.

По словам Гриневич, законопроект также должен предоставить учащимся возможность выбирать предметы. "Закон дает возможность создавать межклассные группы для изучения выборочных предметов, когда дисциплину слушает не один класс, а сборная группа из учащихся классов одной параллели и смежных классов. Благодаря этим группам дети смогут действительно выбрать, что они будут учить, какой выборочный предмет их действительно интересует. Особенно это актуально для старшей профильной школы, содержание образования которой должно максимально отвечать потребностям, интересам и планам на будущее", - пояснила министр.

Перевод школ на украинский

Перевод преподавания в школе преимущественно на украинский язык был начат поправками в закон об образовании, внесенными президентом Петром Порошенко в сентябре 2017 года. Этот документ полностью переводил на украинский язык преподавание в вузах, а также в средних и старших классах, а с 2020 года на государственный язык должен был перейти весь процесс обучения в школе.

Эти нововведения в языковой сфере Украины привели к проблемам на международном уровне. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила по этому поводу жесткую резолюцию. Раскритиковала и назвала дискриминационным новый закон Венецианская комиссия Совета Европы. Протест выразили Румыния, Болгария, Венгрия, Греция, Молдавия, Польша, Россия и другие страны.

В условиях жесткого международного давления Киев согласился пойти на некие компромиссы. В Верховную раду правительством был внесен законопроект, касающийся удлинения переходного периода для введения новых норм обучения на языках нацменьшинств, а также было объявлено о работе над проектом закона "Об общем среднем образовании", в котором все детали имплементации закона "Об образовании" было обещано уточнить.