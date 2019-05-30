В Краснодаре изъяли дела из судов в рамках проверки по жалобам автоконцернов

КРАСНОДАР, 30 мая. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей на Кубани истребовала материалы дел в судах Краснодара в рамках проверки по жалобам автоконцернов, их изучают специалисты, сообщил ТАСС председатель совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк.

Ранее сообщалось, что квалификационная коллегия судей на Кубани начала проверку после заявления автоконцернов Mercedes, Hyundai, Kia и Land Rover о якобы мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды в Краснодаре. От лица производителей были поданы жалобы на работу краснодарских судей в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей. "Все эти жалобы направлены в квалификационную коллегию судей Краснодарского края. Из судов [Краснодара] истребованы дела по соответствующей направленности, указанная категория дел изучается. Также проверяются все те обстоятельства, которые указаны в жалобах", - сказал Кисляк.

Он пояснил, что проверка проводится ни в отношении судов, а по факту рассмотрения ими дел указанной категории. В квалификационной коллегии судей ТАСС не уточнили количество истребованных дел. "Мы не можем предоставить такие данные пока проводится проверка", - сказали в пресс-службе коллегии.

По данным адвоката, представляющего интересы автоконцернов, мошенническая схема заключается в том, что потребители обращаются к автоконцернам с уведомлениями о выявлении недостатков в находящемся на гарантии автомобиле. При этом по запросу дилера автомобили не предоставляются в указанный срок для проведения экспертизы, а проводится независимая оценка, на основании которой потребители обращаются с исками в суд. Учитывая, что процедура судебных разбирательств достаточно долгая, в том числе за счет искусственного затягивания сроков, истцы также заявляют неустойку за затягивание сроков устранения дефектов.