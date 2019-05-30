В Казани оборудуют спецполосы для транспорта участников чемпионата WorldSkills

КАЗАНЬ, 30 мая. /ТАСС/. Власти Казани намерены выделить специальные полосы для транспорта участников мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills. Соответствующее постановление размещено на сайте городского исполкома.

"Выделить специальные полосы для движения транспортных средств участников мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в городе Казани в 2019 году на участках улично-дорожной сети по маршрутам их следования", - говорится в постановлении первого замруководителя исполкома Казани Рустема Гафарова.

Уточняется, что полосы выделят только на период подготовки и проведения мирового чемпионата. При этом не поясняется, на каких именно улицах планируется это сделать.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills будет проходить в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие представители более 60 стран мира, которые будут соревноваться в 56 компетенциях. Город выиграл право проведения чемпионата на Генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года. Специально для проведения чемпионата будет построен крупнейший выставочный комплекс - "Казань Экспо" площадью 55,1 га.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. РФ является членом движения WorldSkills International с 2012 года.