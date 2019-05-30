В Росздравнадзоре сообщили, что около 7 тыс. жалоб от пациентов поступило в СК в 2018 году

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Порядка 6,6 тыс. обращений по поводу нарушения стандартов оказания медицинской помощи поступило в Следственный комитет России в 2018 году, по 2,2 тыс. жалоб возбуждены уголовные дела, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.

"Если мы говорим непосредственно об обращениях в Следственный комитет, по данным того же СК, в 2018 году было в общей сложности 6600 сообщений", - сказал он, добавив, что по 2200 обращениям были возбуждены уголовные дела, 348 из них были направлены в суды.

По словам Мурашко, страховые компании почти по каждому случаю обязательно вносят финансовые штрафные санкции, согласно 230 приказу об обязательном медицинском страховании.

Мурашко добавил, что Росздравнадзор практически ежемесячно направляет обращения в МВД и Следственный комитет для проведения расследований, которые выходят за рамки компетенции ведомства.