AFP: активистки Femen провели акцию протеста возле Лувра

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Около 60 представительниц феминистского движения Femen устроили акцию протеста возле дворца Пале-Рояль напротив Лувра. Об этом в четверг сообщило AFP.

По его данным, активистки движения собрались возле здания дворца около 11:00 (12:00 мск), чтобы "отдать дань уважения примерно 60 убитым с начала года во Франции женщинам". Как отмечает агентство, участницы с голым торсом зажгли несколько розовых дымовых шашек, скандируя лозунги, призывающие обратить внимание на статистику и остановить убийства. На теле у активисток были написаны имена, убитых с 1 января во Франции женщин.

"Каждые два дня мы узнаем о новой жертве", - приводит агентство слова одной из участниц. "Мы все еще не видим ожидаемых действий", - добавила она, осуждая "безразличие правительства" Франции.

По данным AFP, в 2017 году около 130 женщин были убиты мужьями или бывшими мужьями.