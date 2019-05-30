Росздравнадзор и Роскачество вместе оценят качество медпомощи в стране

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Росздравнадзор и Роскачество подписали меморандум о сотрудничестве для улучшения качества оказания медицинской помощи. Подписание произошло в четверг на площадке ТАСС.

"Медицина сегодня является конкурентной отраслью для того, чтобы фактически обеспечить не только требования стандартизированные в области качества, но и формировать политику, формировать посыл, мотивации у организаций, в частности, медицинских и фармацевтических. Мы считаем, что, конечно же, в этом ключе должны быть приняты те дополнительные усилия, который позволяют отмечать лидеров и формировать экспертов", - сказал глава Росздравнадзора Михаил Мурашко на пресс-конференции перед подписанием меморандума.

"Контроль качества медицинских услуг и лекарственного обеспечения - одно из приоритетных направлений работы по повышению продолжительности и качества жизни. И Роскачество не может не заниматься этим, и заниматься этим мы должны вместе с Росздравнадзором", - сказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

В рамках сотрудничества стороны договорились внедрять новые практики системы менеджмента качества, обмениваться информацией по вопросам мониторинга безопасности лекарств и медизделий, оказывать содействие в научных и исследовательских направлениях, обмениваться опытом в части совершенствования процедур оценки качества медицинских организаций.