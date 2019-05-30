Глава Мурманской области назвал нехватку медкадров одной из главных проблем региона

МУРМАНСК, 30 мая. /ТАСС/. Дефицит врачей в Мурманской области составляет 750 человек, укомплектованность медучреждений кадрами не превышает 58%. Об этом сообщил в четверг врио губернатора Андрей Чибис, выступая перед депутатами областной думы.

"Средняя укомплектованность больниц врачами - порядка 58%", - сказал Чибис.

Нехватку кадров в медицине он назвал одной из самых острых проблем региона. По данным властей, в медучреждениях больше всего не хватает педиатров, врачей скорой помощи и реаниматологов. Всего дефицит кадров составляет около 500 человек в поликлиниках и 250 в стационарах.

Для решения кадровой проблемы Мурманский арктический госуниверситет (МАГУ) получил право готовить студентов по специальности "Лечебное дело", заключены соглашения о прохождении ими практики в медучреждениях региона. Ведется сотрудничество с медицинскими вузами по привлечению выпускников в Мурманскую область.

"Привлечение врачей и их удержание - задача номер один. Для этого надо поддерживать тех, кто уже приехал к нам и работает", - отметил Чибис.

Он сообщил, что Минздрав региона утвердил антикризисную стратегию здравоохранения, на которую выделено дополнительно 179,3 млн рублей.