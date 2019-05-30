Дума одобрила в I чтении проект о применении экипажем средств сдерживания авиадебоширов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект закона, который разрешает экипажам воздушных судов применять средства сдерживания против дебоширов на борту. Речь идет, в частности, о пластиковых наручниках, пояснил ТАСС автор инициативы, член комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР).

Документ наделяет командира лайнера правом "применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям".

Согласно документу, командир сможет "отдавать распоряжения членам экипажа и сотрудникам службы безопасности авиационного предприятия о пресечении ими противоправных действий лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира, с использованием специальных средств сдерживания, размещенных на борту воздушного судна, перечень которых устанавливается правительством РФ".

Предусматривается, что члены экипажа и сотрудники службы авиабезопасности на основании распоряжения командира "имеют право применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении указанных лиц и вправе использовать специальные средства сдерживания, размещенные на борту воздушного судна". Порядок действий членов экипажа и сотрудников службы безопасности и правила применения специальных средств сдерживания будет установлен кабмином.

Предполагается, что закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Пластиковые наручники, но не электрошокеры

"В настоящее время ведется диалог, сейчас есть предварительная договоренность, что в этот список, который определит правительство, будут внесены пластиковые наручники", - сказал ТАСС Старовойтов. По его мнению, говорить о внесении в данный перечень электрошокеров, "пока рановато". "Мы боимся, что они могут быть обращены против экипажа, и не каждая бортпроводница сможет применить электрошокер против взрослого мужчины", - отметил депутат.

Спикер Вячеслав Володин обратил внимание, что "нередки случаи, когда агрессивное поведение некоторых пассажиров в самолете создает угрозу безопасности окружающих людей". "В ряде случаев опасные действия таких разбушевавшихся авиадебоширов могут создать опасность для воздушного судна и стать причиной авиакатастрофы", - предупредил он.

"Если уговоры не действуют, то у бортпроводников и сотрудников служб авиационной безопасности должно быть право использовать специальные средства сдерживания", - уверен глава нижней палаты парламента. "Необходимо лишить авиадебоширов любой возможности причинить вред пассажирам, членам экипажа и самолету", - заключил он.