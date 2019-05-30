Многодетные семьи в Оренбургской области смогут получить деньги вместо земельного участка

ТАСС, 30 мая. Депутаты заксобрания Оренбургской области приняли закон, который позволит многодетным семьям по своему желанию получить единовременную денежную выплату вместо земельного участка для постройки дома. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального парламента.

"Многодетным семьям, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий или имеющих основания для постановки на учет, предоставлена возможность выбора: получить землю или единовременную денежную выплату. Ее размер составит 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Семья сможет использовать деньги на приобретение жилья, в том числе по ипотеке.

По словам председателя комитета заксобрания по социальной и демографической политике Ольги Хромушиной, такая мера поможет решить жилищную проблему для многодетных семей, в частности будет способствовать снижению очередей.

Закон вступит в силу с 1 июля, до конца года компенсацию смогут получить 750 семей.

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер ранее предложил вместо земельных участков выдавать денежные средства на улучшение жилищных условий, так как довольно много семей не начинают строительство дома даже после получения земли из-за отсутствия коммуникаций. Кроме того, люди зачастую отказываются от предложенных вариантов из-за отдаленности участков.