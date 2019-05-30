Пассажиры вернувшегося в Шереметьево рейса прилетели в Грозный с трехчасовой задержкой

ГРОЗНЫЙ, 30 мая. /ТАСС/. Пассажиры рейса Москва - Грозный авиакомпании "Аэрофлот", чей самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика пожаротушения, прибыли столицу Чечни с трехчасовой задержкой, сообщили ТАСС в четверг в грозненском аэропорту.

"Пассажиры прилетели. Задержка около трех часов. Самолет уже готовится к вылету обратно в Москву, люди проходят на посадку", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг самолет Airbus A320, выполнявший рейс SU1498 Москва - Грозный, вернулся в аэропорт Шереметьево. Посадка прошла штатно.