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ВОЗ призвала страны усилить борьбу с употреблением табака

В организации отметили, что эффективным инструментом для борьбы с курением является дополнительное налогообложение табачных изделий

ТАСС, 30 мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в преддверии Всемирного дня без табака (World No Tobacco Day), отмечаемого 31 мая, призвала страны усилить меры по борьбе с курением и его влиянием на людей. Об этом написала организация в среду в своем Twitter.

"ВОЗ призывает страны усилить меры для защиты людей от воздействия табака", - говорится в сообщении. В ВОЗ отметили, что эффективными инструментами для борьбы с вредной привычкой являются дополнительное налогообложение табачных изделий, создание некурящих зон и поддержка для тех, кто отказывается от курения.

"Каждый год табак убивает по меньшей мере 8 млн людей <...> Здоровые легкие необходимы для здоровой жизни. Сегодня и каждый день вы можете защитить ваши легкие и легкие ваших родных и близких, сказав табаку нет", - приводит пресс-служба слова генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Всемирный день без табака был учрежден ВОЗ в 1988 году. День создан для информирования общественности об опасностях употребления табака и пассивного курения, а также о недобросовестных методах работы табачных компаний и необходимости борьбы с нелегальной торговлей сигаретами.

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