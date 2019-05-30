ВОЗ призвала страны усилить борьбу с употреблением табака

ТАСС, 30 мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в преддверии Всемирного дня без табака (World No Tobacco Day), отмечаемого 31 мая, призвала страны усилить меры по борьбе с курением и его влиянием на людей. Об этом написала организация в среду в своем Twitter.

"ВОЗ призывает страны усилить меры для защиты людей от воздействия табака", - говорится в сообщении. В ВОЗ отметили, что эффективными инструментами для борьбы с вредной привычкой являются дополнительное налогообложение табачных изделий, создание некурящих зон и поддержка для тех, кто отказывается от курения.