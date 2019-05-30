ВОЗ призвала страны усилить борьбу с употреблением табака

ТАСС, 30 мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в преддверии Всемирного дня без табака (World No Tobacco Day), отмечаемого 31 мая, призвала страны усилить меры по борьбе с курением и его влиянием на людей. Об этом написала организация в среду в своем Twitter.
"ВОЗ призывает страны усилить меры для защиты людей от воздействия табака", - говорится в сообщении. В ВОЗ отметили, что эффективными инструментами для борьбы с вредной привычкой являются дополнительное налогообложение табачных изделий, создание некурящих зон и поддержка для тех, кто отказывается от курения.
31 May is World #NoTobacco Day!— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 29, 2019
DYK: over 40% of all -related deaths are from lung diseases like cancer, chronic respiratory diseases & tuberculosis
WHO is calling on countries & partners to increase action to protect people from exposure to tobacco https://t.co/X1HCLesHzC pic.twitter.com/Hvnq6oaXVt
"Каждый год табак убивает по меньшей мере 8 млн людей <...> Здоровые легкие необходимы для здоровой жизни. Сегодня и каждый день вы можете защитить ваши легкие и легкие ваших родных и близких, сказав табаку нет", - приводит пресс-служба слова генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.
Всемирный день без табака был учрежден ВОЗ в 1988 году. День создан для информирования общественности об опасностях употребления табака и пассивного курения, а также о недобросовестных методах работы табачных компаний и необходимости борьбы с нелегальной торговлей сигаретами.