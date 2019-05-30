ОНК попросила Москалькову вмешаться в ситуацию с запретом свиданий фигуранту дела Калви

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы просит уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову помочь разрешить ситуацию с запретом свиданий арестованному фигуранту дела Майкла Калви Ивану Зюзину. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

"Когда члены ОНК посещали СИЗО "Лефортово", в наш адрес обратился директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, у которого на иждивении находятся четверо малолетних детей. Из информации, которую сообщил заявитель, следует, что с момента его задержания около 5 месяцев следствие отказывает ему в предоставлении свидания с родными и близкими, что негативно влияет на его условия содержания. В моем заявлении Москальковой я прошу ее оказать помощь в получении разрешения следователя на свидание Зюзина с членами его семьи", - сказал Мельников.

Он подчеркнул, что нередко следствие намеренно отказывает арестованным в свиданиях, оказывая таким образом на них давление. "Такое положение дел в ОНК мы считаем недопустимым ", - отметил Мельников.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля на основании заявления члена совета директоров банка "Восточный" Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году кредит в размере 2,5 млрд рублей был зачтен уступкой акций. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно цены акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.

Калви и бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев содержатся под домашним арестом. Директор финансового департамента фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, а также партнер фонда Ваган Абгарян, директор ПКБ Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин находятся в СИЗО.