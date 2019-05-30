Кабмин утвердил методику соцопроса об уровне коррупции в регионах

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Правительство России утвердило методику социологических исследований уровня коррупции в регионах. 75-страничный документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Исследования в нем поделены на две группы: изучение "бытовой" и "деловой" коррупции.

Что касается первого вида, то отмечается, что опрашивать об этом можно всех совершеннолетних жителей региона, проживающих в нем более двух лет, за исключением заключенных и лиц без определенного места жительства. В регионах с численностью более 5 млн человек должно быть опрошено не менее 800 респондентов, с численностью от 1 млн до 5 млн человек - не менее 600, с населением менее 1 млн человек - не менее 400. Опрос должен проводиться путем обхода квартир и домов. Маршрут передвижения сотрудника, проводящего опрос, может фиксироваться с помощью GPS-датчиков.

Отмечается, что среди результатов исследований должны быть выводы о том, сколько респондентов дали взятку в последний раз, когда ее у них вымогали, средний размер взяток, соотношение этой цифры с доходом граждан, доля опрошенных с "коррупционным опытом", а также годовой объем "бытовой" коррупции в регионе.

О "деловой" коррупции не нужно будет спрашивать представителей организаций, работающих в сфере религии и политики, домохозяйств, являющихся работодателями, а также представителей экстерриториальных организаций. Такой опрос должен проходить в электронном виде, в том числе с помощью официальных сайтов органов власти регионов.