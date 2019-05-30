МЧС выявило более 12 тыс. нарушений при проверке объектов детского отдыха

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. МЧС России выявило более 12 тыс. нарушений при проведении проверок учреждений отдыха и оздоровления детей, свыше 7 тыс. устранены. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"В настоящее время завершается подготовка учреждений отдыха и оздоровления к приему детей. В этой связи МЧС России проведено более 10 тыс. проверок, выявлено почти 12 тыс. нарушений, связанных с пожарной безопасностью и подготовкой персонала к действиям в случае возникновения ЧС. Большинство из них устранены, но еще не все", - сказал министр.

По его словам, было устранено свыше 7 тыс. нарушений. "Наибольшее их количество выявлено в учреждениях на территории республик Башкортостан (51), Хакасия (43) и Саха (Якутия) (30), Камчатского края (32), Оренбургской (63), Самарской (56), Кемеровской (50), Саратовской (43), Вологодской (43), Воронежской (27) и Ленинградской (26) областей", - отметил он.

Глава МЧС России сказал, что к нарушителям применяются все предусмотренные законодательством меры административного воздействия вплоть до приостановки работы объектов. Так, за неисполнение в срок законных предписаний надзорных органов в суды передано 230 дел об административных правонарушениях. "Ряд территориальных органов МЧС России на своих сайтах опубликовали перечни организаций детского отдыха, систематически не выполняющих предписания органов надзорной деятельности. В суды направлены материалы на приостановку их деятельности", - отметил глава МЧС.

Список не прошедших проверку лагерей

Зиничев отметил, что 3 июня на сайте МЧС России будет опубликован перечень тех объектов, которые не прошли проверку и не рекомендованы к безопасному отдыху детей.

"Это касается республик Хакасии и Саха (Якутия), Оренбургской, Самарской и Кемеровской областей", - сказал Зиничев.

Пляжи в детских лагерях

При проверке пляжей детских лагерей, из почти 600 учреждений, имеющих пляжи, к эксплуатации допущены лишь 119. Остальные пляжи, в связи с климатическими условиями, будут предъявлены к приемке после второй декады июня.

Для повышения уровня безопасности детских лагерей, находящихся на значительном удалении от мест дислокации пожарных подразделений и граничащим с лесными участками, организована работа 47 временных пожарных постов, оснащенных мобильными средствами пожаротушения. При активном участии МЧС России в более чем 17 тыс. учреждений, организующих детский отдых, созданы добровольные пожарные дружины и команды.