В КЧР начали укладывать газопровод, который обеспечит газом порядка 160 сельских домов

ЧЕРКЕССК, 30 мая. /ТАСС/. Работы по строительству нового газопровода к хутору Фроловский Зеленчукского района, где находится порядка 160 домов, начались в Карачаево-Черкесии(КЧР). Укладку газопровода протяженностью около 5 км планируется завершить до конца 2019 года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Черкесск".

"В рамках реализации программы газификации регионов РФ ПАО "Газпром" началось строительство межпоселкового газопровода до хутора Фроловский Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики. Газопровод соединит аул Инжичишхо Хабезского района и хутор Фроловский Зеленчукского района, обеспечив условия для газоснабжения порядка 160 домовладений", - говорится в сообщении.

Строительство газопровода компания планирует завершить до конца 2019 года, его протяженность составит 4,8 км, диаметр укладываемой полиэтиленовой трубы - 315 мм. В пресс-службе отметили, что такой материал трубы является более прочным и долговечным.

Всего в Карачаево-Черкесии по программе газификации регионов России ПАО "Газпром" идет проектирование и строительство девяти объектов. По программе построено уже 5 объектов, в том числе газопроводы до аула Эльтаркач, станицы Преградной, сел Маруха и Хасаут Греческое и реализован первый этап проекта "Карачаевск - Теберда" с общим объемом инвестиций около 2,5 млрд рублей.

Уровень газификации Карачаево-Черкесии составляет более 82%, за последние пять лет он вырос почти на 7%.