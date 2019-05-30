Дума сокращает до года стаж для иностранных специалистов, желающих получить гражданство РФ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный проект закона о сокращении (с трех лет до года) для иностранных специалистов срока трудовой деятельности в РФ, необходимого для обращения с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

Сегодня иностранные граждане и лица без гражданства вправе обратиться с таким заявлением без соблюдения условия о сроке проживания, если они не менее трех лет работают в России по профессии, включенной в список профессий квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство в упрощенном порядке. Законопроектом предлагается сократить этот минимальный срок с трех лет до года.

Документ разработан во исполнение пункта 9 перечня поручений по итогам "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным 7 июня 2018 года. Как отмечается в сопроводительных материалах, поправки позволят привлечь в страну специалистов, востребованных российской экономикой.