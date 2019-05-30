Более 4 тыс. православных храмов в России находятся в аварийном состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Свыше 4 тыс. храмов в России находятся в аварийном и руинированном состоянии. Доклад, посвященный недавно составленному перечню таких объектов, представил на заседании Священного синода в Санкт-Петербурге в четверг митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), сообщил журналистам на брифинге председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Члены Синода выслушали доклад митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), председателя патриаршего совета по культуре. Этот доклад был посвящен созданному патриаршим советом по культуре перечню аварийных и руинированных храмов на территории РФ <…> Согласно этому реестру, чуть более 4 тыс. храмов в России находится в таком состоянии", - сказал Легойда.

Он также отметил, что такая ситуация вызывает "тревогу и заботу священноначалия Русской православной церкви". Вместе с тем, подчеркнул он, количество храмов, находящихся в аварийном и руинированном состоянии, ежегодно уменьшается, поскольку постоянно проводятся соответствующие архитектурные работы силами епархий при поддержке благотворителей, а также с помощью государства, если храм является памятником культуры.

"Есть храмы, которые могут и должны быть восстановлены. Существуют храмы, которые будут законсервированы, чтобы не продолжалось разрушение", - сказал Легойда, уточнив, что храмы, относящиеся к последней категории, чаще всего расположены в заброшенных деревнях.

Легойда отметил, что реестр был подготовлен по поручению Высшего церковного совета, данного в ноябре 2018 года.