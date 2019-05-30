Россотрудничество и Союз музеев России подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский в четверг подписали соглашение о сотрудничестве двух организаций. Церемония подписания прошла на площадке XXI Международного фестиваля "Интермузей-2019".

В рамках соглашения планируется подготовить и провести комплексные программы и отдельные мероприятия за рубежом, посвященные мировому и российскому культурному наследию, хранителями и популяризаторами которого выступают музеи Российской Федерации. Также стороны намерены оказывать содествие участию российских государственных и муниципальных музеев, входящих в Союз музеев России, в международных культурно-гуманитарных проектах, организуемых и проводимых государственными и неправительственными организациями иностранных государств.

Глава Россотрудничества выразила надежду, что такая совместная работа будет способствовать сохранению национального и духовного самоопределения российских соотечественников, проживающих за рубежом, а для зарубежной аудитории откроет культурное достояние России.

"Росотрудничеству чрезвычайно важно поддерживать такие проекты, которые направлены на развитие международных связей. В продвижении культурных, научных, образовательных достижений России наши музеи играют важнейшую роль", - подчеркнула Митрофанова. Она также сообщила, что Россотрудничество готово выступить в качестве посредника в поиске выставочных площадок за рубежом.

"Мы убеждены, что историческое и культурное наследие является мощнейшим фактором культурной и духовной интеграции народов мира", - отметил со своей стороны Пиотровский.

Первое мероприятие в рамках совместного соглашения состоится уже 31 мая: на стенде Союза музеев России пройдет дискуссия о продвижении на международных площадках российских музеев регионального и муниципального масштаба. "Необходимо обратить внимание и на скромные, небольшие российские музеи, помочь им", - отметила Митрофанова в заключение.