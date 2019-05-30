Власти ХМАО обяжут зачислять детей из одной семьи в одну и ту же школу или детсад

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планируют обязать школы принимать детей из одной семьи на обучение в одно и то же образовательное учреждение, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе прямой линии с жителями региона.

Сейчас детей распределяют в образовательные учреждения согласно адресу проживания. Если мест в школах и детских садах недостаточно, детей из одной семьи могут направить на обучение в разные учреждения.Ранее во время прямой линии одна из жительниц региона обратилась к главе ХМОА с просьбой решить эту проблему.

"Давайте прямо сейчас и договоримся на этот счет. Я абсолютно вас поддерживаю, потому что это крайне недоброжелательная ситуация, когда одного ребенка ведешь в детсад, второго в одну школу, третьего в другую школу. <...> - сказала Комарова. - Я полагаю, что за счет введения льготной категории "дети из одной семьи" в первоочередном порядке [можно] предоставлять места в одном детском саду, если это брат и сестра, и в одной школе".

Губернатор поручила муниципальным властям, в ведении которых находятся местные школы, проработать данный вопрос.

Как сообщили ТАСС в департаменте образования и молодежной политики Югры, сейчас регионе в первую смену занимаются 79,3% школьников, во вторую - 20,7%. Полностью перейти на обучение в одну смену в автономном округе планируют до 2025 года.

Согласно данным на сайте регионального правительства, для перехода на обучение в одну смену в Югре планируется в ближайшие годы построить более 100 школ. Из них 68 - с привлечением частного капитала, а 50 - по концессионным соглашениям.