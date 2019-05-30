Три дня объявлены выходными в Дагестане в честь праздника Ураза-байрам

"В честь окончания священного месяца рамадан и праздника Ураза-байрам глава Дагестана Владимир Васильев принял решение об объявлении 5, 6 и 7 июня нерабочими днями. Таким образом, дагестанцы в общей сложности получат пять выходных дней", - говорится в сообщении.

МАХАЧКАЛА, 30 мая. /ТАСС/. Нерабочими днями в Дагестане в связи с празднованием Ураза-байрам объявлены 5, 6 и 7 июня, сообщила в четверг пресс-служба администрации главы и правительства региона.

Постановление подписал в четверг председатель правительства республики Артем Здунов.

"Эта инициатива позволит создать людям благоприятные условия для совершения всех религиозных обрядов, связанных с этим важным для мусульман праздником", - добавили в пресс-службе, отметив, что в 2019 году предварительная дата празднования Ураза-байрама приходится на 5 июня.

В 2018 году в связи с праздником нерабочими днями в Дагестане были объявлены два дня - 14 и 15 июня.

Ураза-байрам - один из главных праздников мусульман, знаменующий завершение поста, который длился в течение месяца рамадан. В праздник состоятся коллективные праздничные намазы, принято посещать кладбища и поминать усопших, а также навещать родственников, дарить подарки, угощать соседей сладостями.