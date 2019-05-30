Акция "Бессмертный полк" прошла в Иерусалиме в День Победы по еврейскому календарю

ИЕРУСАЛИМ, 30 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Шествие и митинг участников акции "Бессмертный полк" состоялись в четверг - в День спасения и освобождения - на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме. Несколько сотен человек с портретами своих отцов и дедов, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, прошли колоннами к Мемориалу еврейским солдатам Советской армии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Я пришел сюда, чтобы сказать слова благодарности ветеранам, как человек и как солдат Армии обороны Израиля. Необходимо хранить память об этой Победе, понимать ее неоценимое значение для истории Государства Израиль", - сказал участвовавший в митинге бывший глава Совета безопасности и заместитель начальника Генерального штаба армии Израиля, основатель партии "Тафнит", которая полтора десятилетия назад присоединилась к партии "Ликуд" Биноямина Нетаньяху, Узи Даян.

Мемориал еврейским солдатам Советской армии на горе Герцля в Иерусалиме посвящен памяти 200 тысяч евреев, погибших в боях против нацизма в рядах Красной армии. Участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили венки к мемориалу красноармейцам.

"Мы обязаны помнить уроки той войны. Мы должны предотвратить повторение Холокоста. Поэтому евреи во всем мире внесли этот день в свой календарь. 26 ияра 5705 года - это 9 мая 1945 года по еврейскому календарю. И мы отмечаем этот день как День спасения и освобождения, и в этом году он выпал на 30 и 31 мая (дни в еврейском лунном календаре отсчитываются в соответствии с традицией от заката до заката - прим. ТАСС)", - рассказал участник акции "Бессмертного полка" в Иерусалиме Александр, который приехал в Иерусалим из прибрежного Бат-Яма с портретом деда, который участвовал в освобождении Берлина.

"Бессмертный полк" и День Победы в Израиле

В 2019 году 22 израильских города присоединились к акции "Бессмертный полк". На территории еврейского государства колонны "Бессмертного полка" впервые прошли 5 лет назад в городе Ашдод. Год за годом к акции присоединяется все больше и больше городов. Шествие "Бессмертного полка" прошло в этом году уже в третий раз и в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.

26 июля 2017 года Кнессет утвердил закон "Празднование Дня Победы над нацистской Германией". В соответствии с этим документом уже второй год День Победы отмечается в Израиле официально и на государственном уровне.

В армиях союзников воевали 1,5 млн евреев, из них треть - в Красной армии и партизанских отрядах на оккупированной территории СССР. 206 тысяч евреев погибли в боях, около 150 стали Героями Советского Союза.

Инициатива учредить новую дату в еврейском календаре - День спасения и освобождения - пришла из России в 2013 году. Автором идеи стал президент международного благотворительного фонда горских евреев "СТМЭГИ", вице-президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Герман Захарьяев. Отмечать День спасения и освобождения начали в год 70-летия Победы в 2015 году.

Молебен у Стены Плача в Иерусалиме

В центре Старого города в Иерусалиме у Стены Плача - главной иудейской святыни - в четверг в День спасения и освобождения состоялась торжественная молитва с участием главных ашкеназийского и сефардского раввинов Израиля Давида Лау и Ицхака Йосефа, а также председателя Совета раввинов Европы, главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта. Они прочли кадиш - поминальную молитву в память о героях и жертвах, а также попросили благословения тем, кто спас десятки миллионов жизней, освободив планету от чумы нацизма.