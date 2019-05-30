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На Кубани завершат реконструкцию моста стоимостью 340 млн рублей раньше срока

Его оснастили новой системой освещения и двумя широкими пешеходными зонами

КРАСНОДАР, 30 мая. /ТАСС/. Подрядчик на Кубани завершит на полгода раньше срока реконструкцию автомобильного моста, построенного в Абинске в 50-е годы, который был закрыт на ремонт в 2018 году. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В четверг в администрации губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел "час контроля" за выполнением данных им поручений, одно из них было связано с ускорением сроков реконструкции автомобильного моста через реку Абин в Абинске. В 2018 году его закрыли на реконструкцию, так как мост соединял разные части города, то это создало неудобства для жителей, им приходилось все это время пользоваться объездной трассой.

"Мост в Абинском районе откроется после реконструкции на полгода раньше запланированного срока <…> Из бюджета региона и муниципалитета [на реконструкцию] было выделено свыше 340 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что завершить реконструкцию изначально планировали в конце 2019 года, мост является одной из центральных магистралей Абинска. "Кроме того, теперь 120-метровый мост имеет две широкие пешеходные зоны, которых не было раньше, и новую систему освещения", - приводит пресс-служба слова главы Абинского района Вячеслава Иванова.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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