СМИ: в Индии установят одну из высочайших статуй в мире

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая. /ТАСС/. Самая высокая в мире статуя бога Шивы - одного из трех верховных богов индуизма - появится в текущем году на северо-западе Индии. Как сообщает в четверг телеканал News18, высота статуи составит более 106 метров, что сделает ее одним из высочайших изваяний в мире.
По информации телеканала, строительство монумента уже идет и должно завершиться к августу. Сооружение, получившее название Статуя Веры, появится в городе Натхдвара в северо-западном штате Раджастхан.
Оно представляет собой статую Шивы, держащего ритуальный трезубец. Внутри разместятся три смотровые галереи для посетителей, соединенные лифтами.
351 Feet ,Tallest Statue Of Lord Shiva (Under Construction) ,— Saurabh Bhardwaj (@SaurabhBhrdwaj7) May 8, 2019
Nathdwara, Rajasthan.#HarHarMahadev ❤️ pic.twitter.com/x2YqsqBDg8
Эта статуя должна стать четвертой по высоте в мире после Статуи Единства (памятник Валлабхаи Пателю) в Индии (182 метра), статуи Лечжун-Сасачжа в Мьянме (Будда высотой 116 метров) и статуи Будда Вайрочана в КНР (108 метров) (все высоты даны без пьедестала).