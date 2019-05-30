СМИ: в Индии установят одну из высочайших статуй в мире

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая. /ТАСС/. Самая высокая в мире статуя бога Шивы - одного из трех верховных богов индуизма - появится в текущем году на северо-западе Индии. Как сообщает в четверг телеканал News18, высота статуи составит более 106 метров, что сделает ее одним из высочайших изваяний в мире.

По информации телеканала, строительство монумента уже идет и должно завершиться к августу. Сооружение, получившее название Статуя Веры, появится в городе Натхдвара в северо-западном штате Раджастхан.

Оно представляет собой статую Шивы, держащего ритуальный трезубец. Внутри разместятся три смотровые галереи для посетителей, соединенные лифтами.