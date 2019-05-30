ФСИН наделили правом признавать нежелательным пребывание иностранцев в РФ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, который наделяет Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) РФ полномочиями признавать нежелательным пребывание иностранцев в стране и принимать решение о запрете на въезд иностранцам. Текст указа опубликован в четверг на официальном портале правовых актов.

Указ добавляет в полномочия ФСИН, в частности, право принимать "в пределах своей компетенции решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, о неразрешении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства".

Речь идет об иностранцах и о лицах без гражданства, отбывших уголовное наказание за совершенные на территории РФ преступления. Ранее решения о нежелательности их пребывания в РФ принимал Минюст.

Указ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-бюро ФСИН, по состоянию на 1 апреля в местах лишения свободы отбывали наказание 25,7 тыс. иностранцев из 60 стран мира, они составляют 5,6% от общего количества осужденных в российских колониях.