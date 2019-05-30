Эксперты выяснили, что россияне стали меньше времени проводить за границей

Россияне в 2019 году стали проводить за границей на полдня меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили эксперты сервиса OneTwoTrip, которые провели исследование и узнали среднюю продолжительность поездок клиентов сервиса.

"В 2018 году средняя продолжительность поездки пользователей OneTwoTrip составила 9,3 дней, в этом - 8,7 дней. При этом чаще всего россияне выбирают поездки продолжительностью 3, 4 или 7 дней", - отмечается в сообщении.

Эксперты сервиса также определили страны, в которых путешественники проводят больше и меньше всего времени. Так в Канаде пользователи проводят больше месяца, а в Аргентине, Австралии, Новой Зеландии и США находятся около трех недель.

Отмечается, что все эти направления расположены далеко от России и не подходят для поездок на выходные.

Короткие путешествия

В рейтинг стран, в которые пользователи OneTwoTrip ездят ненадолго, попали Швеция (5,1 дней), Финляндия (4,8 дней), Монголия (4,6 дней), Латвия (4,5 дней).

Меньше всего времени пользователи проводят в Белоруссии: в среднем между прилетом и возвращением проходит два дня. При этом Минск традиционно занимает лидирующие позиции в рейтингах зарубежных городов, в которые можно слетать на выходные.

Для подсчетов использовались данные о средней продолжительности поездки за рубеж с 1 января по 30 мая 2018 года, а также с 1 января по 30 мая 2019 года. В рейтинге не учитывались направления, по которым за отчетный период билеты покупали менее 50 раз.