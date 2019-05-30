Путин наградил восемь многодетных семей орденами "Родительская слава"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава". Торжественная церемония, приуроченная к Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня, проходит в Александровском зале Кремля.

Многодетные награжденные

Самый короткий путь до Кремля проделала семья Дмитриевых, живущая в Москве. У Владимира, работающего генеральным директором ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт", и его супруги Виктории 10 детей, старшему из которых 21 год, а младшему - три месяца. Тимофей Дмитриев уже заканчивает четвертый курс МГТУ им. Н.Э.Баумана, Михаил, Анастасия, Николай, Григорий и Сергей - учатся в школе, Иван, Мария, Дарья и Екатерина - дошкольники. Старшие ребята занимаются разными видами спорта, пишут стихи.

Семья Лисейцевых приехала из Севастополя, где ее хорошо знают. Сергей Лисейцев - предприниматель и учредитель общественного центра защиты семьи и детства "Русичи", школы-гимназии "Мариамполь". Оксана Лисейцева занята воспитанием девяти детей и домашним хозяйством. Старший сын Григорий - студент первого курса Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова, четверо его братьев и сестер учатся в школе, причем все дети занимаются спортом, вокалом, танцами, прикладным творчеством. А шестилетний Иван занимается бальными танцами и плаванием, помогает маме ухаживать за младшими детьми.

Алексей и Лариса Сайрановы из Башкортостана растят семерых детей. 22-летняя Мария заканчивает четвертый курс Башкирского государственного медицинского университета, 19-летний Владимир - студент первого курса Уфимского государственного технического университета, трое средних детей учатся в школе, а младшие Наталья и Татьяна еще ходят в детский сад. Ребята не только радуют родителей успехами в учебе, но и весьма активно и с хорошими результатами занимаются занимаются спортом.

У Павла и Натальи Тайченачевых из Республики Алтай за 17 лет брака родились девять детей. Глава семейства - настоятель, иерей Православной церкви Успенской Божией Матери в селе Шебалино, его супруга находится в отпуске по уходу за детьми - четырехлетним Андреем и двухлетней Еленой. Трое их старших братьев ходят в детский сад, четверо братьев и сестер - учатся в школе. Супруги Тайченачевы имеют несколько благодарностей за активную позицию в деле обучения и воспитания своих детей, грамоты грамот за участие в творческих и спортивных конкурсах. Под руководством Павла Александровича были построены три храма на территории Алтая, организована работа по популяризации здорового образа жизни, спортивные соревнования, работа по пропаганде традиционных семейных ценностей в молодежной среде. По его инициативе был открыт первый в Республике Алтай Музей Церковной истории.

Из Кабардино-Балкарии с 12 детьми прибыли в Кремль Петр и Ольга Маркевич. В 2017 году Маркевичи стали победителями всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Многодетная семья". Четверо старших детей закончили не только общеобразовательную, но и музыкальную школу, семеро средних еще получают среднее образование, а младшая пятилетняя Элина воспитывается дома.

Монтер пути на Горьковской железной дороге Максим Сыропятов и его супруга Лилия из Свердловской области растят девять детей. Восемь старших дочерей - школьницы и воспитанницы детского сада, где проявляют себя прилежными ученицами, занимаются спортом. Год назад в семье Сыропятовых родился мальчик, которого назвали Владимир.

Супруги Евгений и Светлана Кошкины из Сахалинской области более 24 лет состоят в браке и воспитали восьмерых детей. Их старший сын Иван, который занимается индивидуальным предпринимательством, уже сам стал отцом двух детей. Дочь Анна успешно окончила Сахалинский колледж искусств и продолжает учиться в Санкт-Петербуге, а в прошлом году вошла в состав инициативной группы волонтеров первой в России экспедиции по общественному контролю за отловом касаток и белух, проводимой в районе Шантарских островов. Павел, Илья и Андрей - студенты, Лилия, Степан и Любовь - школьники.

Также 24-летний стаж супружеской жизни имеют Василий и Наталия Доценко из Санкт-Петерубрга, у которых вместе с восемью детьми получился настоящий ансамбль. Родители всегда интересовались музыкой, участвовали в различных музыкальных мероприятиях, поэтому привили любовь к этому виду искусства и всем сыновьям и дочерям. Так, старшая Любовь уже закончила Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище по специальности учитель музыки, музыкальный руководитель. Воспитателем в детском саду работает Надежда, которая играет на скрипке, Вера - студентка медицинского колледжа и окончила музыкальную школу по классу "хоровое пение", Андрей осваивает профессию монтажника санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, играет на гитаре. Дуэт аккордеонистов получился у 15-летних близнецов Александра и Павла, которые уже стали дипломантами и лауреатами многих конкурсов. Анна и Павел учатся в школе, а младшие трехлетние близнецы Анна и Павел, по оценкам специалистов, тоже имеют музыкальные способности, но пока прислушиваются к старшим. Девиз семьи: "Желание нашего сердца вырастить хороших и добрых людей, настоящих петербуржцев и достойных граждан нашей страны!".

История "Родительской славы"

Орден "Родительская слава" был учрежден в 2008 году и впервые вручался в 2009 году. Традиционно президент лично поздравляет многодетные семьи с наградой. Они получают знак ордена и денежное поощрение в 100 тыс. рублей.

Награда присуждается ежегодно всего двум семьям из каждого региона России. Его могут получить родители или усыновители, находящиеся в официальном браке и воспитывающие более семи детей. При этом обязательным условием для взрослых является "обеспечение надлежащего уровня заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии" детей.

Орден "Родительская слава" возобновляет еще дореволюционные традиции: за геральдическую основу взят знак отличия святой Ольги - первой в российской истории награды за заслуги в воспитании детей. В советское время многодетные матери отмечались госнаградами "Материнская доблесть" и "Материнская слава", званием "Мать-героиня".