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Владимирские депутаты повысили штрафы за пал травы в условиях противопожарного режима

Размер штрафа составит 3000-5000 рублей

ВЛАДИМИР, 30 мая. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Владимирской области утвердили повышенные штрафы за пал сухой растительности в условиях особого противопожарного режима. Теперь поджигателям придется платить за нарушение от 3 до 5 тыс. рублей.

"Законом предусмотрена административная ответственность за аналогичные деяния в условиях противопожарного режима в виде административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 10 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 до 200 тыс. рублей", - сообщил председатель заксобрания Владимир Киселев.

Ранее гражданам приходилось выплачивать штраф от 500 рублей до 3 тыс. рублей, должностным лицам - от 3 тыс. до 10 тыс. рублей, юридическим лицам - от 30 тыс. до 150 тыс. рублей.

Депутаты также запретили поджигать сухую растительность не только на территории населенных пунктов, но и за их пределами.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, с начала пожароопасного периода в регионе зафиксировано 659 так называемых термоточек, палов сухой травы, костров.

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