Попечительский совет поддержки бизнеса создадут в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 мая. /ТАСС/. Попечительский совет по обеспечению деятельности организаций инфраструктуры поддержки и развития малого бизнеса будет создан в Северной Осетии по поручению главы республики Вячеслава Битарова, сообщили в пресс-службе главы республики.

"В первую очередь, фонды поддержки и развития бизнеса представят на заседание попечительского совета информацию о расходах, необходимых для осуществления текущей деятельности. Также в центре внимания будут вопросы, связанные со штатным расписанием, заработной платой каждого из сотрудников, и фондом оплаты труда - все это будет утверждаться попечительским советом. После этого не должно быть никаких отклонений", - цитирует пресс-служба Битарова.

Кроме того, по поручению главы региона каждая государственная организация поддержки и развития бизнеса будет ежеквартально отчитываться о своей работе перед членами совета.

Совет будет детально изучать предпринимательские структуры, претендующие на предоставление микрозаймов, финансовых гарантий и грантов, и только после утверждения советом будут приниматься окончательные решения.

Как сообщает пресс-служба, если в 2017 году поддержкой республиканского бизнеса занимались 11 государственных организаций, то в настоящее время только пять - это фонд микрофинансирования, фонд поддержки предпринимательства, фонд кредитных гарантий, корпорация инвестиционного развития и фонд выставочной и презентационной деятельности. С целью повышения их эффективности планируется в одну организацию объединить фонд поддержки предпринимательства и фонд выставочной и презентационной деятельности.