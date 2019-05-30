Путин считает, что многодетные семьи помогают сохранить национальную идентичность

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил многодетных родителей за их труд по воспитанию детей, который считает важной государственной миссией.

На церемонии вручения орденов "Родительской славы" глава государства отметил, что она проходит в "преддверие замечательного, теплого праздника - Дня защиты детей, в атмосфере душевного тепла и особой, неподдельной искренности и любви". "И эти чувства дарите нам вы - большие, крепкие, дружные семьи России", - обратился Путин к награжденным.

По мнению президента, "когда в семьях растет столько детей, - это настоящее счастье". "Примите мои искренние слова уважения за ваш неустанный, ежедневный родительский труд", - сказал глава государства, назвав воспитание детей "делом всей жизни" многодетных родителей. "По другому и быть не может. Уверен, что все остальное подчиняется этой самой главной и крайне ответственной задаче, ее можно без преувеличения назвать миссией, значимость которой для страны огромна", - считает Путин.

"Именно в многодетных семьях с малых лет осознается, закладывается ценность взаимопонимания и трудолюбия, справедливости и единства, вырастая в окружении сестер и братьев, под крылом любящих родителей, духовно щедрых родителей, дети приобретают способность сочувствовать и прощать, знают, что значит долг и бескорыстная помощь", - уверен Путин. Он убежден, что в многодетных семьях "укрепляется авторитет самого института семьи, возрождаются исконные традиции крепкого дома, солидарности, любви, верности своем роду, своим предкам, которыми всегда была так сильна Россия". Он подчеркнул, что "в этих традициях - преемственность поколений, сохранение нашей национальной идентичности, патриотизм, преданность Отечеству, готовность его защищать и беречь".