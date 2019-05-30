Эксперт: проекты ГЧП в сфере туризма помогут привлечь туристов из Китая на Север России

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мая. /ТАСС/. Проекты государственно-частного партнерства в сфере туризма и развития инфраструктуры помогут привлечь туристов из Китая в северные регионы России. Такое мнение на видеоконференции с представителями администраций Архангельской области и Республики Коми "Региональные механизмы поддержки деловой активности" в четверг в Санкт-Петербурге высказал руководитель практики по инфраструктуре и ГЧП адвокатского бюро "Качкин и Партнеры" Денис Качкин.

"[Китайским туристам] можно было бы показать русский Север. Но для этого нужно создать [с использованием ГЧП] соответствующую инфраструктуру, обеспечить комфорт путешественников, создать сервис в формате единого окна <…> Но у нас большие расстояния между дестинациями. Для решения этой проблемы можно было бы рассмотреть развитие малой авиации <…> туристский поток мог бы обеспечить соответствующее наполнение этих перевозок и развитие малых аэропортов. В этой части можно было бы рассмотреть и включиться в те же нацпроекты, которые связаны с развитием транспортной инфраструктуры", - сказал Качкин.

Он отметил, что в разрабатываемой федеральной целевой программе развития туризма до 2025 года рассматриваются в том числе механизмы ГЧП.

Он добавил, что для успешной реализации проекта "Серебряное ожерелье России", регионы СЗФО должны создать единый проект. "Регионы могут получить серьезное преимущество и бенефиты, если сделают определенные усилия в направлении согласования своих действий по разработке пока что концепции, - пояснил эксперт. - Должны быть единые нормативные регуляторные основы для межрегиональной туристской деятельности. Для этого нужно согласовать, гармонизировать нормативные базы регионов. Нужно сформировать совместно единые маршруты и сделать принцип единого окна для управления турпотоками, целесообразно, на наш взгляд, создание единого туристского оператора".