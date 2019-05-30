{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

Эксперт: проекты ГЧП в сфере туризма помогут привлечь туристов из Китая на Север России

Также предполагается, что для развития туризма необходимо согласовать нормативные базы северных регионов, сформировать единые маршруты и создать сервис в формате единого окна

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мая. /ТАСС/. Проекты государственно-частного партнерства в сфере туризма и развития инфраструктуры помогут привлечь туристов из Китая в северные регионы России. Такое мнение на видеоконференции с представителями администраций Архангельской области и Республики Коми "Региональные механизмы поддержки деловой активности" в четверг в Санкт-Петербурге высказал руководитель практики по инфраструктуре и ГЧП адвокатского бюро "Качкин и Партнеры" Денис Качкин.

"[Китайским туристам] можно было бы показать русский Север. Но для этого нужно создать [с использованием ГЧП] соответствующую инфраструктуру, обеспечить комфорт путешественников, создать сервис в формате единого окна <…> Но у нас большие расстояния между дестинациями. Для решения этой проблемы можно было бы рассмотреть развитие малой авиации <…> туристский поток мог бы обеспечить соответствующее наполнение этих перевозок и развитие малых аэропортов. В этой части можно было бы рассмотреть и включиться в те же нацпроекты, которые связаны с развитием транспортной инфраструктуры", - сказал Качкин.

Он отметил, что в разрабатываемой федеральной целевой программе развития туризма до 2025 года рассматриваются в том числе механизмы ГЧП.

Он добавил, что для успешной реализации проекта "Серебряное ожерелье России", регионы СЗФО должны создать единый проект. "Регионы могут получить серьезное преимущество и бенефиты, если сделают определенные усилия в направлении согласования своих действий по разработке пока что концепции, - пояснил эксперт. - Должны быть единые нормативные регуляторные основы для межрегиональной туристской деятельности. Для этого нужно согласовать, гармонизировать нормативные базы регионов. Нужно сформировать совместно единые маршруты и сделать принцип единого окна для управления турпотоками, целесообразно, на наш взгляд, создание единого туристского оператора".

Теги
РоссияАрктика сегодняАрхангельская область
Директор "АиФ" Руслан Новиков возглавил Союз предприятий печатной индустрии
Ранее обязанности директора исполнял Сергей Моисеев
Читать полностью