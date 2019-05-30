Экс-главе карельского "Мемориала" сменили камеру из-за давления соседей

"28 мая, во вторник, совместно с руководством изолятора мы прошли по камерам и посетили ту, где находится Дмитриев. Я попросил руководителя изолятора пригласить Дмитриева для беседы, потому что, возможно, он не хочет публично говорить. В присутствии заместителя начальника изолятора он рассказал, что, действительно, две или три недели назад двое сокамерников - я не буду дословно переводить - оказывали психологическое давление на него, затрагивали его честь и человеческое достоинство. Деталей я у него не спрашивал. Я спросил, обращался ли он куда-либо, когда это все свершилось. Он сказал, что да: он официально обратился к руководству изолятора. В тот же день его пригласили к руководству, он рассказал ситуацию, и его просто пересадили в другую камеру", - сказал омбудсмен.

По словам Шарапова, сейчас никаких претензий к своему содержанию у Дмитриева нет. Уполномоченный предложил ему поговорить без присутствия представителя СИЗО, но экс-глава "Мемориала" отказался от этого предложения. Омбудсмен отметил, что в середине мая с ним дважды связывались по поводу ситуации с содержанием Дмитриева: по телефону с ним говорил адвокат подсудимого Виктор Ануфриев, а также правозащитник из Санкт-Петербурга, однако никто из них не отправил письменного обращения в адрес уполномоченного, которое может послужить причиной для реагирования омбудсмена.

На прошедшую в СМИ информацию о проблемах Дмитриева отреагировала наблюдательная комиссия по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания в Карелии. Представители комиссии побывали в учреждении, а также посетили камеру, где содержится Дмитриев, в четверг. Как рассказал ТАСС председатель организации Григорий Алешко, никаких жалоб от экс-главы "Мемориала" им не поступило.

"Мы как представители гражданского общества сегодня были в учреждении следственного изолятора №1, в том числе заходили в камеру, в которой находился Дмитриев. Жалоб, обращений в адрес комиссии он не высказал", - отметил собеседник агентства.

Дело Дмитриева

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН. В июне Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр.

В конце июня 2018 года в его отношении возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовали. 9 октября два уголовных дела Дмитриева объединили в одно.

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год он неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена. Также с 2012 года по 2016 год Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

Правозащитник не признает себя виновным. Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.