Путин назвал многодетных родителей "главными людьми", определяющими будущее страны

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уверен, что многодетные родители, воспитывающие детей по велению сердца, во многом определяют будущее страны.

На церемонии вручения в Кремле орденов "Родительской славы" глава государства обратил внимание на слова одного из награжденных о том, что в 1990-е годы многодетные родители не думали о поддержке со стороны государства, не ждали оценки от кого бы то ни было, а просто хотели иметь большую семью.

"Все это, действительно, от Господа, от вашей души, от вашего сердца. Вы и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь нашей страны, от которых зависит будущее нашей страны. Потому что все в руках таких молодых людей, как ваши дети, а они будут делать и жить так, как вы их благословите, как вы их научите, какое воспитание вы им дадите", - сказал Путин. Он выразил уверенность, что в таких семьях не может быть плохого воспитания. Путин поздравил награжденных, а также поблагодарил их за пожелания в свой адрес.

Во время церемонии выступление Путина прервал детский возглас из зала. Президент с улыбкой заметил, что ребенок таким образом выражает согласие с речью главы государства о важности труда многодетных родителей.

О чем говорят многодетные

Награжденные тоже выступали с короткими заявлениями после получения орденов и фотографирования с президентом, на которое они выходили со всеми своими детьми.

Так, москвич Владимир Дмитриев, воспитывающий 11 детей, заявил, что у него с супругой "обычная семья, только немножко забот побольше". "Живем по совести и с искоркой Божьей в сердце", - сказал Дмитриев, назвав многодетность "абсолютно естественным состоянием русского человека". Он также поблагодарил Путина за то, что вопросы семьи сейчас выносятся "на самый первый ряд". "Внимание, которое сейчас пошло к большим семьям, многодетным семьям, мы чувствуем на себе", - заключил он.

Предприниматель Сергей Лисейцев, воспитывающий со своей супругой Оксаной девятерых детей, обратил внимание на поддержку, которую севастопольские многодетные семьи получают в последние пять лет, и подчеркнул: "Севастополь преображается". Уже когда отец семейства покидал трибуну, на нее поднялся один из его маленьких сыновей, проследовал к Путину, пожал президенту руку и рассказал ему семейную новость - папа с мамой ждут пополнения. Глава государства что-то ответил и поцеловал мальчика в макушку, после чего ребенок за руку с отцом ушел за стол, где сидела остальная семья.

Василий Доценко из Санкт-Петербурга, у которого с супругой восемь детей, тоже поблагодарил президента за заботу о многодетных семьях и пожелал ему крепкого здоровья. Столько же детей в семье Евгения и Светланы Кошкиных из Сахалинской области. "То, что сегодня мы с Вами близко видимся, общаемся, - это еще одно подтверждение того, что мы на правильном пути", - обратился к Путину Евгений Кошкин.

О благодарности за поддержку многодетных детей говорили на церемонии и Петр Маркевич из Кабардино-Балкарии, у которого с женой 12 детей, и Алексей Сайранов из Башкирии, воспитывающий с супругой Ларисой семерых детей. Лилия Сыропятова из Свердловской области, которая с мужем Максимом растит девятерых детей, присоединившись ко всем словам благодарности и пожеланиям, заявила, что очень гордится тем, какой у страны президент.

"Я скажу только два слова: многодетная семья - это нормальная семья", - был, в свою очередь, краток еще один награжденный - Павел Тайченачев из Республики Алтай, у которого с супругой Натальей родилось девять детей.

После завершения официальной части церемонии Путин в неформальной обстановке пообщался с награжденными за чаепитием здесь же, в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

История "Родительской славы"

Орден "Родительская слава" был учрежден в 2008 году и впервые вручался в 2009 году. Традиционно президент лично поздравляет многодетные семьи с наградой. Они получают знак ордена и денежное поощрение в 100 тыс. рублей.

Награда присуждается ежегодно всего двум семьям из каждого региона России. Его могут получить родители или усыновители, находящиеся в официальном браке и воспитывающие более семи детей. При этом обязательным условием для взрослых является "обеспечение надлежащего уровня заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии" детей.

Орден "Родительская слава" возобновляет еще дореволюционные традиции: за геральдическую основу взят знак отличия святой Ольги - первой в российской истории награды за заслуги в воспитании детей. В советское время многодетные матери отмечались госнаградами "Материнская доблесть" и "Материнская слава", званием "Мать-героиня".