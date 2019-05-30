Федор Конюхов продолжит кругосветное путешествие в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Российский путешественник Федор Конюхов сообщил в четверг ТАСС, что продолжит одиночное кругосветное плавание на весельной лодке в 2020 году, на очередном этапе он планирует добраться из Чили до Австралии.

"Я сейчас полечу в стратосферу - осенью, потом через Ирландию, а потом только пойду второй этап [кругосветного путешествия]. Второй этап стартует в 2020 году из Чили и до Австралии, поплыву на той же весельной лодке, она сейчас в ремонте стоит. Там же еще есть сезон, не можешь взять и пойти. Я дойду до Австралии, а с Австралии - до Новой Зеландии, чтобы замкнуть круг, и было бы кругосветное плавание", - рассказал он.

Одиночное кругосветное плавание Федора Конюхова на весельной лодке "Акрос" началось 6 декабря 2018 года из порта Данидин в Новой Зеландии. Первый этап до мыса Горн в Чили он преодолел за 154 дня и завершил в 9 мая этого года. Всего планируется три этапа, в общей сложности маршрут составляет 27 тыс. км.

Общаясь в четверг с журналистами в Русском музее на выставке своих картин, он назвал это кругосветное путешествие самым сложным из тех, что у него были. "Когда я с вами, я скучаю по океану, когда я в океане, скучаю по людям. Я всегда хочу вернуться к океану, так же, как и к людям. Сейчас я полечу в стратосферу, хочу увидеть, как наша Земля сгибается", - добавил он.

Конюхов отметил, что чтобы быть путешественником, нужно также иметь талант и много учиться. "Путешественник - это тоже талант, как и художник, поэт, писатель, это такой же талант. Также нужно работать, добиваться, учиться много, быть образованным", - добавил он и отметил, что чтобы быть образованным, человеку обязательно нужно прочитать две книги - "Робинзон Крузо" и "Евангелие".

При этом путешественник выразил сожаление, что современные школьники редко мечтают быть моряками, геологами, летчиками и космонавтами. "Я приезжаю [в школы], когда захожу в класс, спрашиваю, кем вы хотите быть? Все сразу [говорят] - мы хотим юристом, финансистом, менеджером, компьютерщиком", - рассказал Конюхов.

К настоящему моменту Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Конюхов уже огибал Южное полушарие на парусной яхте "Алые паруса" через Атлантический, Индийский и Тихий океаны.