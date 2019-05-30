Счета 54 образовательных учреждений Орла заблокировали из-за долгов

ОРЕЛ, 30 мая. /ТАСС/. Кредиторская задолженность в размере 600 млн рублей за 2018 год стала причиной блокировки счетов 54 образовательных учреждений Орла, сообщил ТАСС в четверг начальник финансово-экономического управления города Игорь Краличев.

"Счета 54 образовательных учреждений вновь заблокированы в связи с тем, что нет лимитов на исполнение бюджетных обязательств по уплате кредиторской задолженности за 2018 год. Объем задолженности превышает 600 млн рублей", - сказал он. На работе образовательных учреждений блокировка счетов не скажется, отметил начальник управления.

Впервые счета были заблокированы летом 2018 года, под блокировку попали 143 образовательных учреждения. Тогда разблокировать их удалось за неделю до начала учебного года благодаря субсидии, выделенной правительством области, и коммерческому займу.

В первоначальном проекте бюджета Орла на 2019 год были предусмотрены средства на погашение задолженности, но депутаты горсовета в таком виде документ не приняли.

Всего в Орле более 50 школ и почти 100 детских садов.