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Парламентарии юга РФ предложили депутатам Госдумы 29 законодательных инициатив

По словам спикера заксобрания Кубани Юрия Бурлачко, подавляющее большинство из них не носят локального характера

КРАСНОДАР, 30 мая. /ТАСС/. Участники конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА) предложили депутатам Госдумы 29 законопроектов. Об этом в четверг ТАСС сообщил спикер законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко, который провел пленарное заседание.

Участниками заседания стали члены парламентских делегаций из Адыгеи, Калмыкии, Ингушетии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Республики Крым и Севастополя.

"Участниками было рассмотрено 108 вопросов, поддержано и рекомендовано 29 законодательных инициатив по внесению в Госдуму проектов федеральных законов. Подавляющее большинство из них не носят локального характера, а представляют интерес не только для всех членов Ассоциации, но и для большинства субъектов РФ", - сказал глава заксобрания.

Он уточнил, что в рамках мероприятия были изучены вопросы духовной и физической культуры, развития массового спорта, берегоукрепления побережья Черного и Азовского морей, организации патриотического воспитания молодежи и другие вопросы. "Это то, что актуально для каждого субъекта. На это нацелены выдвинутые президентом нацпроекты, над реализацией которых нам всем предстоит активно работать в ближайшие годы", - отметил спикер.

Южно-Российская парламентская ассоциация появилась в 2001 году как консультативный совещательный орган, призванный не только развивать и укреплять межпарламентское сотрудничество регионов Юга России, но и формировать единую правовую основу для реализации политики государства в различных сферах. Высшим органом Ассоциации является конференция.

В настоящее время в состав парламентской ассоциации входят восемь постоянных членов - это парламенты Адыгеи, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Калмыкии, Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя и четыре ассоциированных члена (парламенты Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Абхазии).

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