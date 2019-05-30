В СК рассказали, сколько денег нужно для обеспечения всех сирот в России жильем

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Почти 170 млрд рублей необходимо для обеспечения жильем всех сирот в России. Об этом сообщила руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК РФ Евгения Минаева.

"На 1 января 2019 года остались необеспеченными [жильем] около 168 тысяч сирот старше 18 лет. Треть из них уже достигла 23 лет. Для ликвидации задолженности требуется 167,6 млрд рублей", - сказала Минаева в интервью, которое выйдет в "Российской газете" 31 мая, в преддверии Международного дня защиты детей.

По ее словам, фактически на жилье сиротам из бюджетов всех уровней ежегодно выделяется не более 33 млрд рублей. При этом число сирот ежегодно увеличивается. Минаева также отметила, что в 2018 году жильем были обеспечены 25,5 тысячи детей-сирот.

Она добавила, что глава СК РФ Александр Бастрыкин уделяет особое внимание вопросам защиты детей. По его заданию СК уже несколько лет ведет мониторинг обеспеченности сирот жильем. "Наше ведомство является одним из участников исполнения поручения президента 2017 года, касающегося необходимости разработки комплекса мер по ликвидации очереди на обеспечение их жильем", - пояснила Минаева.